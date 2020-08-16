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Сомнительными назвал все существующие лекарства от коронавируса ростовский профессор

16 августа 2020, 12:52
Фото: pixabay.com
На сегодняшний день лекарства от коронавируса не существует, сообщил завкафедрой инфекционных болезней РостГМУ, профессор Юрий Амбалов.

Препараты от малярии «Хлорохин», «Гидроксихлорохин» и другие, которыми изначально начали лечить коронавирус, оказались неэффективны, более того, они ухудшают состояние из-за большого количества побочных эффектов.

Также неэффективны оказались и два японских препарата против вируса гриппа, которыми стали лечить коронавирус. Оба препарата немного доработали и начали выпускать под другими названиями, сейчас они проходят клинические испытания. «Но будут ли они эффективны, не знаю. Мне кажется это очень сомнительным, потому что они использовались для других целей», — прокомментировал Амбалов и добавил, что все вышеперечисленные препараты не просто бесполезны, а очень вредны.

Подробнее о лечении коронавируса читайте в полном интервью RostovGazeta.

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