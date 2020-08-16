Сомнительными назвал все существующие лекарства от коронавируса ростовский профессор

Также неэффективны оказались и два японских препарата против вируса гриппа, которыми стали лечить коронавирус. Оба препарата немного доработали и начали выпускать под другими названиями, сейчас они проходят клинические испытания. «Но будут ли они эффективны, не знаю. Мне кажется это очень сомнительным, потому что они использовались для других целей», — прокомментировал Амбалов и добавил, что все вышеперечисленные препараты не просто бесполезны, а очень вредны.