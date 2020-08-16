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Стало известно, когда в Ростовской области могут наступить новые волны коронавируса

16 августа 2020, 11:24
Фото: pixabay.com
Новые волны коронавируса возможны и в сентябре, и в октябре, и в январе, считает завкафедрой инфекционных болезней РостГМУ, профессор Юрий Амбалов.

«Мы все ждем вакцину, потому что она может увеличить процент защищенных людей, лишь бы антитела вырабатывались полезные. Пока вакцинировать не начали, единственный вариант — разобщить людей, в противном случае нас ждут волны. Они могут быть и в сентябре, и в октябре, и в январе», — рассказал Амбалов в интервью RostovGazeta.

Очередная волна начнется тогда, когда вернувшиеся с отдыха ростовчане начнут усиленно общаться друг с другом, а дети пойдут в школу. Более-менее защищены от инфекции люди, уже ею переболевшие, у них образовались антитела, но таких всего 20% от населения. Остальные 80% рискуют заразиться.

«Приведу такой пример. Мы зажгли сухие дровишки в мангале, чтобы пожарить шашлык. Пожарили. Через некоторое время пламя тухнет. Тут пришла вторая компания, подсыпала туда сухие дровишки. И что произошло? Вторая волна. Вот 80% людей — это потенциальные сухие дровишки, которые могут в любой момент заразиться», — рассказал профессор.

Подробнее о возможных волнах коронавируса читайте в полном интервью RostovGazeta.

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