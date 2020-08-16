Стало известно, когда в Ростовской области могут наступить новые волны коронавируса

«Мы все ждем вакцину, потому что она может увеличить процент защищенных людей, лишь бы антитела вырабатывались полезные. Пока вакцинировать не начали, единственный вариант — разобщить людей, в противном случае нас ждут волны. Они могут быть и в сентябре, и в октябре, и в январе», — рассказал Амбалов в интервью RostovGazeta.