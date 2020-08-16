Стало известно, когда в Ростовской области могут наступить новые волны коронавируса

«Мы все ждем вакцину, потому что она может увеличить процент защищенных людей, лишь бы антитела вырабатывались полезные. Пока вакцинировать не начали, единственный вариант — разобщить людей, в противном случае нас ждут волны. Они могут быть и в сентябре, и в октябре, и в январе», — рассказал Амбалов в интервью RostovGazeta.
Очередная волна начнется тогда, когда вернувшиеся с отдыха ростовчане начнут усиленно общаться друг с другом, а дети пойдут в школу. Более-менее защищены от инфекции люди, уже ею переболевшие, у них образовались антитела, но таких всего 20% от населения. Остальные 80% рискуют заразиться.
«Приведу такой пример. Мы зажгли сухие дровишки в мангале, чтобы пожарить шашлык. Пожарили. Через некоторое время пламя тухнет. Тут пришла вторая компания, подсыпала туда сухие дровишки. И что произошло? Вторая волна. Вот 80% людей — это потенциальные сухие дровишки, которые могут в любой момент заразиться», — рассказал профессор.