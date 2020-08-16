В Ростове назвали районы, которые попадут под реновацию

Сейчас в планах начать подготовительные мероприятия к реновации. Речь идет о домах, которые построили с 1930 по 1950 годы.
Здания располагаются на улицах 40-летия Победы, Портовой и Нансена, в районах Ленгородка и поселке Фрунзе. Программа рассчитана на период до 2025 года.
За это же время планируется завершить строительство районов Левенцовский, Красный Аксай, Вересаево. Также должны быть обеспечены права обманутых дольщиков.
Кроме того, до 2025 года в планах расселить 42 аварийных многоквартирных дома. В них проживают 600 семей.