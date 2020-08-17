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Более 1,1 млн рублей потратят на замену лифтов в здании донского правительства

17 августа 2020, 12:52
Фото: pixabay.com
Лифты в здании правительства Ростовской области заменят за 1,12 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

В здании на площади Советов необходимо заменить четыре лифта, один из которых находится в неработоспособном состоянии, а также увеличить размеры шахты и грузоподъемность лифта № 2 и организовать остановку в подвальном этаже.

Кроме того, необходимо заменить все четыре лифта с установкой нового обрамлений дверей лифтовой шахты. В ходе замены необходимо предусмотреть аварийную сигнализацию при выходе лифта из строя и двухстороннюю связь между кабиной лифта и постом охраны.

Подрядчика выберут 26 августа, провести все работы необходимо в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Ранее власти Ростова-на-Дону определились с подрядчиком, который займется разработкой проектной документации для нового корпуса Центральной городской больницы.

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