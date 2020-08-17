Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 15 тысяч человек

За сутки количество заболевших выросло на 127 человек, выздоровели 53 пациента. За все время врачи вылечили 12384 зараженных. Новые случаи заболевания выявили в 13 городах и районах. В том числе зараженные проживают в Ростове, Новошахтинске и Волгодонске.
Сейчас в больницах остаются 1040 пациентов, загруженность коечного фонда составляет 49,6%. К аппаратам ИВЛ подключены 49 человек.
«За сутки скончался один человек — 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. За все время жертвами коронавируса стали 288 человек», — говорится в публикации.