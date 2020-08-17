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Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 15 тысяч человек

17 августа 2020, 07:52
Фото: pixabay
В Ростовской области зарегистрировали 15123 случая заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

За сутки количество заболевших выросло на 127 человек, выздоровели 53 пациента. За все время врачи вылечили 12384 зараженных. Новые случаи заболевания выявили в 13 городах и районах. В том числе зараженные проживают в Ростове, Новошахтинске и Волгодонске.

Сейчас в больницах остаются 1040 пациентов, загруженность коечного фонда составляет 49,6%. К аппаратам ИВЛ подключены 49 человек.

«За сутки скончался один человек — 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. За все время жертвами коронавируса стали 288 человек», — говорится в публикации.

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