Губернатор рассказал, какой транспорт нужен Ростову

Губернатор в ходе рабочей поездки побывал в троллейбусном депо. Он поговорил с водителями и осмотрел транспорт, который должны выпустить на линию.
Сейчас в городе работают 52 троллейбуса, дополнительно появятся еще 50 единиц транспорта. Это должно произойти в сентябре.
Новые троллейбусы позволят восстановить маршрут № 14 «Центральный рынок — Каменка». Он не действовал свыше 20 лет.
При этом в 2018 году город уже получил 14 троллейбусов.
«Ростову нужен экологически чистый вид транспорта. Надо возрождать его и постепенно наращивать количество маршрутов», — заявил губернатор.