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Губернатор рассказал, какой транспорт нужен Ростову

17 августа 2020, 18:17
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что Ростову нужен экологически чистый вид транспорта, сообщили в правительстве региона.

Губернатор в ходе рабочей поездки побывал в троллейбусном депо. Он поговорил с водителями и осмотрел транспорт, который должны выпустить на линию.

Сейчас в городе работают 52 троллейбуса, дополнительно появятся еще 50 единиц транспорта. Это должно произойти в сентябре.

Новые троллейбусы позволят восстановить маршрут № 14 «Центральный рынок — Каменка». Он не действовал свыше 20 лет.

При этом в 2018 году город уже получил 14 троллейбусов.

«Ростову нужен экологически чистый вид транспорта. Надо возрождать его и постепенно наращивать количество маршрутов», — заявил губернатор.

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