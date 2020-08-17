Нейросети «Ростелекома» обнаружили больше половины всех нарушений на ЕГЭ

Оказалось, что умная система, внедренная в этом году, обнаружила больше половины всех нарушений на экзаменах.
В этом году первый раз следить за ходом ЕГЭ помогал искусственный интеллект — технология, анализирующая поведение с помощью нейросети. Решение, разработанное «Ростелекомом», выявляло подозрительную активность на экзаменах в режиме реального времени, одновременно просматривая поток почти из 150 аудиторий и архивные записи. Для примера: 1 наблюдатель может следить за обстановкой одновременно только в четырех аудиториях. А нейросеть обработала больше ста шестидесяти тысяч часов видеозаписей, полученных почти из 24 тысяч аудиторий. За все время проведения экзамена.
Валерий Ермаков, представитель компании, отметил, что несмотря на сложность ситуации, обусловленную ограничениями из-за пандемии, компании «Ростелеком» удалось не только установить и настроить системы видеонаблюдения практически во всех аудиториях, но и внедрила новую технологию в процедуру сдачи экзаменов. Нейросеть — специально разработанная программа машинного зрения, анализирующая поведение участников ЕГЭ и следящая за соблюдением правил сдачи экзаменов. Пробный проект отлично себя зарекомендовал — с помощью нейросети выявили больше 50 процентов всех нарушений. Компания планирует в дальнейшем совершенствовать систему и повышать ее точность, используя данные этого года.
Систему видеонаблюдения для проведения экзамены организовали на базе защищенных оптических каналов связи. Все видеозаписи будут храниться в центрах обработки данных компании до первого марта следующего года.
Отмечается, что для трансляции ЕГЭ в режиме реального времени компания установила свыше 120 тысяч камер в 60 тыс. аудиторий. Технологию задействовали в 4,5 тысячах населенных пунктах Российской Федерации и в 53-х странах. Всего видеонаблюдением было охвачено 96 процентов аудиторий. В отдаленных пунктах, где онлайн-трансляцию невозможно организовать по техническим причинам, контроль проводился с помощью простых видеокамер, запись с которых сразу передавалась на портал видеонаблюдения. В общей сложности благодаря системе видеонаблюдения компании «Ростелеком» было получено почти три миллиона часов трансляций.