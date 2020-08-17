Нейросети «Ростелекома» обнаружили больше половины всех нарушений на ЕГЭ

В этом году первый раз следить за ходом ЕГЭ помогал искусственный интеллект — технология, анализирующая поведение с помощью нейросети. Решение, разработанное «Ростелекомом», выявляло подозрительную активность на экзаменах в режиме реального времени, одновременно просматривая поток почти из 150 аудиторий и архивные записи. Для примера: 1 наблюдатель может следить за обстановкой одновременно только в четырех аудиториях. А нейросеть обработала больше ста шестидесяти тысяч часов видеозаписей, полученных почти из 24 тысяч аудиторий. За все время проведения экзамена.