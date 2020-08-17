Обойдемся без Антошки: как понять, что пора убирать картошку

При уборке небольших грядок можно использовать ручной инвентарь — вилы или лопату. Вилы пригодятся, если работать придется с влажной землей. Но при помощи этого инструмента можно повредить клубни. В этом случае они не подойдут для хранения и съесть их нужно будет в первую очередь.