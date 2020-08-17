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Обойдемся без Антошки: как понять, что пора убирать картошку

17 августа 2020, 15:31
Фото: pixabay.com
Время уборки урожая картофеля зависит от его сорта и от региона, в котором он растет, например, на юге России клубни выкапывают на хранение уже в середине июля и до середины августа, а в средней полосе — до середины сентября.

Время пришло

Время уборки картофеля опытные дачники и огородники определяют по тому, как выглядят кусты. Если растение поникло, начало жухнуть и желтеть, скорее всего, клубни уже созрели и их пора выкопать.

Кроме того, картофель после цветения закладывает семена. Их также можно проверить на зрелость. Обычно и «верх» и «низ» на кусте созревают одновременно.

Попробуйте откопать несколько кустов, чтобы проверить, не пришла ли пора. У зрелого картофеля кожура будет плотной, а срезать ее можно будет только ножом.

При этом цвет кожуры может оставаться и зеленым, так происходит с некоторыми сортами.

Выкапывать картофель лучше в сухую погоду. Так клубни будут дольше храниться и в них будет оптимальное содержание влаги. Кроме того, уборка урожая потребует меньше трудозатрат.

Но, если по прогнозу затяжные дожди, ждать также не стоит. Лучше убрать немного раньше, чтобы клубни не пересидели в земле, что может сказаться на их хранении. Выкопанный раньше картофель сам дозреет.

Вилы и лопата

При уборке небольших грядок можно использовать ручной инвентарь — вилы или лопату. Вилы пригодятся, если работать придется с влажной землей. Но при помощи этого инструмента можно повредить клубни. В этом случае они не подойдут для хранения и съесть их нужно будет в первую очередь.

При работе с лопатой тоже нужно быть очень осторожными, чтобы не порезать зрелые клубни. Впрочем, срезы от лопаты быстро подсыхают и такой картофель можно хранить.

Лопатой лучше подкапывать кусты.

#Желтые новости
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