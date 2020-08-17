Обойдемся без Антошки: как понять, что пора убирать картошку

Время пришло
Время уборки картофеля опытные дачники и огородники определяют по тому, как выглядят кусты. Если растение поникло, начало жухнуть и желтеть, скорее всего, клубни уже созрели и их пора выкопать.
Кроме того, картофель после цветения закладывает семена. Их также можно проверить на зрелость. Обычно и «верх» и «низ» на кусте созревают одновременно.
Попробуйте откопать несколько кустов, чтобы проверить, не пришла ли пора. У зрелого картофеля кожура будет плотной, а срезать ее можно будет только ножом.
При этом цвет кожуры может оставаться и зеленым, так происходит с некоторыми сортами.
Выкапывать картофель лучше в сухую погоду. Так клубни будут дольше храниться и в них будет оптимальное содержание влаги. Кроме того, уборка урожая потребует меньше трудозатрат.
Но, если по прогнозу затяжные дожди, ждать также не стоит. Лучше убрать немного раньше, чтобы клубни не пересидели в земле, что может сказаться на их хранении. Выкопанный раньше картофель сам дозреет.
Вилы и лопата
При уборке небольших грядок можно использовать ручной инвентарь — вилы или лопату. Вилы пригодятся, если работать придется с влажной землей. Но при помощи этого инструмента можно повредить клубни. В этом случае они не подойдут для хранения и съесть их нужно будет в первую очередь.
При работе с лопатой тоже нужно быть очень осторожными, чтобы не порезать зрелые клубни. Впрочем, срезы от лопаты быстро подсыхают и такой картофель можно хранить.
Лопатой лучше подкапывать кусты.