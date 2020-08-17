Первый участок экопарка вдоль Темерника в Ростове благоустроят до конца года

На данный момент подходят к завершению работы по благоустройству территории, обустройству подъездов и тротуаров, монтажу электрической системы, видеонаблюдения и полива на «первой миле». Ее протяженность составляет чуть больше 2 километров от моста в створе улицы Вавилова до зоопарка. В дальнейшем будет построен мост через реку, уложен тротуар и велосипедная дорожка. Также на территории запланировано обустройство зон для отдыха и занятий спортом.