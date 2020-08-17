Первый участок экопарка вдоль Темерника в Ростове благоустроят до конца года

На данный момент подходят к завершению работы по благоустройству территории, обустройству подъездов и тротуаров, монтажу электрической системы, видеонаблюдения и полива на «первой миле». Ее протяженность составляет чуть больше 2 километров от моста в створе улицы Вавилова до зоопарка. В дальнейшем будет построен мост через реку, уложен тротуар и велосипедная дорожка. Также на территории запланировано обустройство зон для отдыха и занятий спортом.
Проект «Прибрежная зона вдоль реки Темерник» занял одно из призовых мест в конкурсе проектов благоустройства общественных территорий.
Врезультате жители Ростовской области получат комфортную зону для отдыха. Губернатор убежден, что после реализации проекта в экологический парк будут приходить тысячи ростовчан, и это вдохнет в Темерник новую жизнь.
«Вторая миля» — парк «Дружба» в Ростове. Его благоустройство планируется проводить поэтапно на протяжении пяти лет.
«Наша принципиальная задача — до конца 2024 года создать на этой территории экопарк», — заявил губернатор.
Еще более важно для реабилитации Темерника строить и реконструировать очистные сооружения. Голубев посетил один из таких объектов — строящиеся в Аксае очистные — и поговорил с подрядчиком.
Проект реконструкции завершен на 70 процентов. Пусконаладочные работы запланированы на сентябрь. Согласно плану, объект будет введен в эксплуатацию до конца года.
Реконструкция очистных сооружений Аксая включена в региональную программу по реабилитации реки Темерник и благоустройству территории. Благодаря реализации этого проекта будет обеспечена очистка стоков и снижено поступление загрязнений в реку. На финансирование этого проекта региональный бюджет выделил около 1 миллиарда рублей.