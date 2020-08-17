Последний шанс сделать карьеру ждет во вторник два знака Зодиака

Овны
С утра и до самого позднего вечера Овны будут полны энергии и азарта. Возможно придется выступить в роли оратора или выступить на сцене перед публикой, например, перед детьми. В любви Овнов ждет какое-то откровение, возможно вторая половинка раскроет какой-то секрет, постарайтесь сохранить самообладание.
Тельцы
Тельцам захочется навести порядок вокруг себя, внести обновления в жилище. Но не увлекайтесь, берегите свои силы и свое здоровье. Если вы создадите себе образ загадочной натуры, то сможете привлечь новых поклонников. Доход во вторник может принести недвижимость.
Близнецы
Звезды советуют Близнецам не останавливаться на пути к достижению своей цели, несмотря ни на что. Не откладывайте на потом поездки, тренировки, занятия. В любви может ждать разочарование, любимый человек может ответить отказом на вашу просьбу, а на работе, напротив, коллеги поспешат вам на помощь в случае трудностей.
Раки
Ракам сегодня лучше не начинать новых дел, а лучше прислушаться к новостям и к тому, что говорят окружающие. Деньги лучше приберечь и не покупать ничего без острой необходимости. Напротив, на продажу можно выставить ценные вещи. Настроение может быть испорчено из-за ревности со стороны любимого человека.
Львы
Львам предстоит продемонстрировать свое ораторское мастерство, возможны успехи в спорте, в учебе и на работе. Ваше слово может стать решающим в каком-то затянувшемся споре, особенно, если вы родились во второй декаде августа. Вам может показаться, что любимый человек вас не слышит и не понимает.
Девы
Девам во вторник предстоит примерить на себя роль авантюриста и юмориста. Вы поразите всех своей энергией и находчивостью. Но будьте внимательнее к словам партнера по жизни, а если вы одиноки, то стоит ждать какой-то счастливой встречи. Покровительство других людей поможет разрешить рабочие конфликты.
Весы
Несмотря ни на какие передряги, Весы останутся оптимистами. День лучше провести среди своих близких друзей и надежных партнеров. Настало время для разговора тет-а-тет, который так долго откладывали. В отношениях велик риск стать эгоистом, постарайтесь не забывать о чувствах любимого человека.
Скорпионы
День окажется благоприятным для тех Скорпионов, которые заняты своей карьерой. Судьба подкинет вам отличный шанс проявить себя, не упустите его, второго такого может уже не быть. Проверьте, заряжен ли ваш телефон и постарайтесь оставаться на связи. С любимым человеком будьте более терпеливы и не проявляйте агрессию.
Стрельцы
Стрельцы почувствуют себя в «своей тарелке», им будет везти в играх, в бизнесе, в спорте. Хороший день, чтобы встретиться со старым другом. Вторая половинка может показаться немного скучной и вам захочется разнообразия, не натворите глупостей. Одиноким Стрельцам может оказать внимание новый поклонник.
Козероги
Дух авантюризма захватит Козерогов. Но лучше оставить на потом важные дела и пуститься в короткое приключение. День обещает быть веселым, но опасным, поэтому важно не выходить за границы дозволенного. Также пришло время познакомить свою половинку с друзьями и родственниками.
Водолеи
Придется Водолеям подыгрывать другим и потакать капризам окружающих. Последнее слово в споре, увы, будет не за вами. Но день обещает быть довольно плодотворным, просто делайте то, что запланировали. В отношениях с любимым человеком будет больше близости, не стесняйтесь своих чувств.
Рыбы
Рыбам предстоит решить множество мелких проблем, свозить технику в ремонт, домашних животных — к ветеринару. А вот начинать какие-то крупные проекты не стоит, все может застопориться на этапе переговоров. Досуг лучше посвятить своей семье и любимому человеку.