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Ребенок погиб при падении с катера во Владивостоке

17 августа 2020, 14:51
Фото: pxhere.com
Во Владивостоке в результате несчастного случая умерла четырехлетняя девочка. Она упала с катера и утонула. По факту произошедшего прокуратура Приморья начала проверку.

Сотрудникам надзорного ведомства Первореченского района города предстоит выяснить, как были исполнены требования федерального законодательства о несовершеннолетних.

Установлено, что погибший ребенок 2016 года рождения был на пришвартованном катере вместе со своей матерью. Согласно предварительным сведениям, взрослые уснули, а девочка вышла из каюты и упала в воду. Его тело обнаружили рядом с катером на следующее утро.

«Прокурорами будет произведена проверка исполнения законов о несовершеннолетних органами системы профилактики. Также они оценят действия матери по исполнению ее обязанностей относительно воспитания ребенка», — цитирует представителей ведомства портал телеканала "360".

Прокуратура также взяла под контроль и расследование уголовного дела, возбужденного после произошедшего.

#Новости#Происшествия
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