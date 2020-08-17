Ребенок погиб при падении с катера во Владивостоке

Установлено, что погибший ребенок 2016 года рождения был на пришвартованном катере вместе со своей матерью. Согласно предварительным сведениям, взрослые уснули, а девочка вышла из каюты и упала в воду. Его тело обнаружили рядом с катером на следующее утро.