Ребенок погиб при падении с катера во Владивостоке

Сотрудникам надзорного ведомства Первореченского района города предстоит выяснить, как были исполнены требования федерального законодательства о несовершеннолетних.
Установлено, что погибший ребенок 2016 года рождения был на пришвартованном катере вместе со своей матерью. Согласно предварительным сведениям, взрослые уснули, а девочка вышла из каюты и упала в воду. Его тело обнаружили рядом с катером на следующее утро.
«Прокурорами будет произведена проверка исполнения законов о несовершеннолетних органами системы профилактики. Также они оценят действия матери по исполнению ее обязанностей относительно воспитания ребенка», — цитирует представителей ведомства портал телеканала "360".
Прокуратура также взяла под контроль и расследование уголовного дела, возбужденного после произошедшего.