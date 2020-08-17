Ростовчанка Лопырева «послала» подписчика за обвинение в мошенничестве

Лопырева разместила свое фото и показала ювелирные украшения. Она добавила, что легко выбирать подарки знакомым, когда дружишь с ювелирным брендом. «Ты пять тысяч рублей собираешься разыгрывать? Или это очередной твой развод, чтобы подписались на твою группу?» — прозвучало в комментариях.
Лопырева решила ответить на эти обвинения. Она заявила, что все ее конкурсы честные.
«Слово „очередной“ явно не подходит в данном случае, потому что все до единого конкурсы на моей странице честные. Так что иди „купи продай любое“ или просто на (мат)», — написала модель.