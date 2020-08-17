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Ростовчанка Лопырева «послала» подписчика за обвинение в мошенничестве

17 августа 2020, 10:10
Фото: @lopyrevavika
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону резко ответила подписчику на его обвинения, она оставила комментарий под постом на своей странице в Instagram.

Лопырева разместила свое фото и показала ювелирные украшения. Она добавила, что легко выбирать подарки знакомым, когда дружишь с ювелирным брендом. «Ты пять тысяч рублей собираешься разыгрывать? Или это очередной твой развод, чтобы подписались на твою группу?» — прозвучало в комментариях.

Лопырева решила ответить на эти обвинения. Она заявила, что все ее конкурсы честные.

«Слово „очередной“ явно не подходит в данном случае, потому что все до единого конкурсы на моей странице честные. Так что иди „купи продай любое“ или просто на (мат)», — написала модель.

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