Стали известны подробности гибели двух детей в Таганроге

Стали известны подробности трагедии, которая случилась в понедельник. Двое мальчиков в возрасте 2 и 3 года остались без присмотра родителей.
«Дети облокотились на москитную сетку и выпали из окна на шестом этаже. Один из пострадавших умер на месте происшествия, его брату пытались оказать медицинскую помощь, но спасти его не удалось», — сказано в сообщении.
На место происшествия прибыли следователи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.