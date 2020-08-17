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Стали известны подробности гибели двух детей в Таганроге

17 августа 2020, 19:04
Фото: pixabay
В Таганроге завели уголовное дело после гибели двух маленьких детей из-за падения с высоты, проинформировали в УСКР по Ростовской области.

Стали известны подробности трагедии, которая случилась в понедельник. Двое мальчиков в возрасте 2 и 3 года остались без присмотра родителей.

«Дети облокотились на москитную сетку и выпали из окна на шестом этаже. Один из пострадавших умер на месте происшествия, его брату пытались оказать медицинскую помощь, но спасти его не удалось», — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли следователи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.

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#Новости#Происшествия
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