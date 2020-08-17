Стало известно, какую зарплату не учитывают при назначении пенсии

Речь идет о зарплате, которую выдают в конверте. С этих денег не выплачивают налоги, поэтому и не начисляется пенсия.
По словам представителей Пенсионного фонда, работодатель при выплате серой зарплаты лишает достойной пенсии сотрудников, а также влияет на пенсии пожилых людей. Дело в том, что часть страховых взносов идет на выплату пенсий старшему поколению.
Отмечается, что у человека будет маленькая пенсия, если взносы выплачивают с заниженной зарплаты. При этом люди, работающие без оформления, не могут претендовать и на другие социальные выплаты.