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Стало известно, какую зарплату не учитывают при назначении пенсии

17 августа 2020, 11:50
Фото: pixabay
В Пенсионном фонде РФ рассказали, какую зарплату не будут учитывать при назначении пенсии по старости, пишет издание Primpress.

Речь идет о зарплате, которую выдают в конверте. С этих денег не выплачивают налоги, поэтому и не начисляется пенсия.

По словам представителей Пенсионного фонда, работодатель при выплате серой зарплаты лишает достойной пенсии сотрудников, а также влияет на пенсии пожилых людей. Дело в том, что часть страховых взносов идет на выплату пенсий старшему поколению.

Отмечается, что у человека будет маленькая пенсия, если взносы выплачивают с заниженной зарплаты. При этом люди, работающие без оформления, не могут претендовать и на другие социальные выплаты.

#Желтые новости
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