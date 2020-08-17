В Ростове назвали возможные маршруты легкого метро

Он рассказал, что более перспективным является маршрут через Текучевский мост, а не проспект Стачки. По его словам, маршрут не будет отнимать пассажиропоток с проспекта Стачки.
По информации издания 1Rnd, рассматривается еще один маршрут, который пройдет с Юга на Север. Транспорт поедет через Ворошиловский, Нагибина и Северный микрорайон.
Кроме того, может появиться маршрут через Театральную площадь. В данный момент идет подготовка необходимых документов.
Ранее Департамент транспорта заключил контракт с компанией из Санкт-Петербурга на создание программы комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.