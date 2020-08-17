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В Ростове назвали возможные маршруты легкого метро

17 августа 2020, 19:16
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону линии рельсового пассажирского транспорта могут проложить через Текучевский мост, сообщил замглавы администрации Константин Солонский.

Он рассказал, что более перспективным является маршрут через Текучевский мост, а не проспект Стачки. По его словам, маршрут не будет отнимать пассажиропоток с проспекта Стачки.

По информации издания 1Rnd, рассматривается еще один маршрут, который пройдет с Юга на Север. Транспорт поедет через Ворошиловский, Нагибина и Северный микрорайон.

Кроме того, может появиться маршрут через Театральную площадь. В данный момент идет подготовка необходимых документов.

Ранее Департамент транспорта заключил контракт с компанией из Санкт-Петербурга на создание программы комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.

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