Захарова оценила комментарий Макрона по митингам в Белоруссии

Posted 17 августа 2020, 11:21
Published 17 августа 2020, 11:21
Modified 18 сентября 2022, 10:42
Updated 18 сентября 2022, 10:42
Как пишет RT, ранее французский лидер призвал страны ЕС поддержать протестующих в Белоруссии, которые мирно показывают уважение своих прав и свобод.
В своей публикации Мария Захарова провела параллель между протестами в Белоруссии и акциями «желтых жилетов» во Франции, отметив, что последние также добивались уважения своих прав и свобод.
Захарова добавила, что подобная позиция Макрона является лицемерной.