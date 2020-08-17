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Posted 17 августа 2020, 11:21

Published 17 августа 2020, 11:21

Modified 18 сентября 2022, 10:42

Updated 18 сентября 2022, 10:42

Захарова оценила комментарий Макрона по митингам в Белоруссии

17 августа 2020, 11:21
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook пост, в котором оценила заявление президента Франции Эммануэля Макрона по ситуации в Белоруссии.

Как пишет RT, ранее французский лидер призвал страны ЕС поддержать протестующих в Белоруссии, которые мирно показывают уважение своих прав и свобод.

В своей публикации Мария Захарова провела параллель между протестами в Белоруссии и акциями «желтых жилетов» во Франции, отметив, что последние также добивались уважения своих прав и свобод.

Захарова добавила, что подобная позиция Макрона является лицемерной.

#Политика#Новости
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