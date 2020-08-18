450 лет служения. Войско Донское как пример возрождения казачества

Именно столько лет казаки защищали границы государства, участвовали в боевых походах Русской Армии, превращали Дон в экономически развитый и цветущий край. Несмотря на репрессии и забвение, коснувшееся этого сословия в прошлом столетии, казаки не только выжили, но и сохранили свою культуру и традиции. Уже 30 лет донское казачество находится на этапе возрождения, получая поддержку проводимого созидательного процесса как на федеральном, так и региональном уровне.
О нынешней и предстоящей стратегии госполитики в отношении российского казачества в материале корреспондента RostovGazeta.
Госполитика
Президент нашей страны 9 августа утвердил новую стратегию госполитики в отношении российского казачества на ближайшие десять лет. Действовать она будет с 2021 года.
В документе среди главных целей — консолидация российского казачества, сохранение наследия и культуры, современное несение государственной и иной службы, профилактика экстремизма, работа казачества в интересах национальной безопасности, обороны страны. Среди приоритетов обозначены также участие казаков в решении задач по защите населения и территорий от ЧС, установка связи с соотечественниками за рубежом. И здесь важно отметить, что донской регион с имеющимся передовым опытом в решении важнейших вопросов по укреплению казачества и широкой поддержкой областных властей сможет с успехом реализовать все, что намечено на ближайшее десятилетие.
В регионе уже созданы необходимые экономические условия для сохранения самобытной культуры казачества, развития системы непрерывного казачьего образования, методического и организационного содействия казачьим обществам, привлечения казаков к несению государственной и иной службы. Эти процессы протекают во многом за счет государственной программы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области». В этом году ее финансирование составило около 900 миллионов рублей. До 2030 года на программу предусмотрено более десяти миллиардов рублей.
54 дружины
Эффективно организована служба донского казачества. В регионе созданы и успешно работают 54 казачьи дружины. В их составе — более тысячи казаков Войска Донского, в том числе дружинники конных взводов и конного центра. Дружины взаимодействуют с полицейскими, сотрудниками ФСБ и МЧС, а также природоохранными ведомствами. Эта практика повседневного сотрудничества дает ощутимые результаты.
«Вся история донского казачества — пример многовекового служения России и верности традициям. Наша задача — сохранить эту историю и передать ее другим поколениям. Потому область будет оказывать всемерную поддержку Войску Донскому», — считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В ходе 36 тысяч мероприятий, проведенных совместно с правоохранителями, удалось выявить около 8,5 тысяч административных правонарушений и 550 преступлений. В составе пограничных нарядов казаки помогли задержать 257 нарушителей погранрежима, предотвратить ввоз контрабандной продукции на общую сумму 26 миллионов рублей.
Командир казачьей дружины Константиновска Игорь Гура о своей службе говорит — «это рутина». Но со стороны обыденностью она не выглядит, тем более, когда речь идет о пресечении преступлений.
«Была у нас история — вместе с полицейскими мы задерживали наркокурьера. Поступила информация о том, что он перевозит наркотики из другого города в наш район. Вместе с сотрудниками наркоконтроля мы организовали засаду в поле, ждали дотемна. Когда заметили автомобиль — перекрыли дорогу. Во время тщательного обыска полицейские нашли запрещенные вещества, а остальное мужчина выдал сам», — рассказывает Игорь Гура.
Кстати, Войско Донское активно привлекается и к профилактическим мероприятиям по пресечению распространения наркомании. В этом году константиновские казаки в рамках единого дня борьбы с дикорастущей коноплей уничтожили несколько очагов растения, вес которого составил почти 1200 кг. А силами всего казачества в Ростовской области за один день июня было выкошено 15,4 тонны дурмана.
На протяжении многих лет казаков задействуют в проведении операции по защите водных биоресурсов «Путина». В апреле–мае с участием правоохранителей у браконьеров изъяли около трёх тонн рыбы, 46 сетей, 11 приспособлений лова и 8 плавсредств. Возбуждены уголовные дела, составлены административные протоколы.
А в пожароопасный период в прямом смысле слова настает горячая пора для казаков-огнеборцев. Двенадцать пожарных команд в девяти районах тушат ландшафтные пожары и различные загорания. В этом году насчитывается четыре десятка выездов, спасено шесть человек.
В новых реалиях
Объявленная в связи с коронавирусом пандемия внесла серьезные коррективы в деятельность казаков — их стали привлекать к профилактическим мероприятиям по разъяснению населению правил безопасности, контролю за соблюдением ограничительных мер. Ежедневно в составе патрулей выходило до 900 представителей донского казачества. Кстати, многие стали в это время волонтерами. Привозили продукты и лекарства пожилым людям, распространяли листовки, дезинфицировали общественные пространства. А созданная в Шахтах подростковая казачья кибер-команда начала борьбу с фейковыми новостями о коронавирусе.
Российскому казачеству по новой стратегии только предстоит решать задачи по укреплению обороны страны, а в донском регионе уже четыре года успешно функционирует рота территориальной обороны — казачье воинское формирование, участвующее в крупнейших командно-штабных учениях Минобороны РФ. Это единственное казачье подразделение в России, которое обучено решать поставленные задачи в любой точке страны.
А еще донские казаки стали единственными, представившими российское казачество на военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно донцы в священный для всех день шли парадным расчетом по Красной площади Москвы, неся в карманах своих мундиров фотокарточки дедов и прадедов-фронтовиков. Торжественный марш стал очередной, с достоинством выполненной, государственной задачей, помешать выполнению которой не смог даже зловредный коронавирус.
«Нас хранила крепкая молитва всех, кто провожал парадный расчет в Москву, — рассказывает атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко. — Но ощущалась и мощная поддержка губернатора Ростовской области и всей его команды, в том числе регионального минздрава. Нам оперативно помогали в решении всех вопросов связанных с тренировками, перемещением и медицинским обслуживанием. Это была серьезнейшая работа, через которую все прошли, сплотившись и закалившись духом».
Воспитание молодых
В развитии непрерывного казачьего образования Дона Ростовская область — очевидный лидер. В системе такого образования присутствуют все виды и уровни образовательных учреждений: от детских садов, школ и колледжей до казачьих университетов имени Платова в Новочеркасске и имени Разумовского в Ростове-на-Дону.
На сегодняшний день в регионе статус «казачье» имеют 516 образовательных организаций, и численность обучающихся достигает 90 тысяч человек.
Казачье кадетское образование становится в Ростовской области все более востребованным. На Дон приезжают учиться дети из разных регионов. В 4-х кадетских корпусах обучаются более тысячи юношей и девушек. О высоком качестве образования и готовности кадет к дальнейшему обучению свидетельствует подавляющий процент выпускников (90%), поступающих в лучшие военные и гражданские ВУЗы страны.
Активно военно-патриотической деятельностью занимается в регионе казачья детско-молодежная организация «Донцы». Сегодня ее отделения насчитывают более 11 тысяч молодых граждан. Каждый год донцы проводят тысячи культурно-массовых мероприятий. Одно их них прошло как раз накануне объявления режима ограничения — это открытый турнир по казачьим боевым искусствам среди детей и подростков в станице Мечетинской, собравший свыше 120 участников. Посвящен он был 450-летию служения донских казаков своему Отечеству.
К юбилейным торжествам
Из-за пандемии казачьих мероприятий областного масштаба в этом году прошло меньше обычного, но они постоянно находились и находятся в поле зрения правительства Ростовской области. Из запланированных полутора тысяч проведено свыше 700 мероприятий, в том числе онлайн. Это уникальные акции кадет, казачьих обществ, приуроченные ко Дню Победы и 450-летнего юбилея служения казачества, спортивные соревнования, фольклорные фестивали, выставки.
Все ждут кульминационных событий в Новочеркасске, которые особо подчеркнут важную юбилейную дату, случившуюся в истории донского казачества. Их не отменили, а планируют провести, как только позволит санэпидобстановка. Но, как бы там ни было, казаки шли и будут уверенно идти в направлении своего исторического развития. А опорой их были, есть и будут исторические корни, духовные и морально-нравственные ценности и, конечно же — новые стратегические ориентиры.