450 лет служения. Войско Донское как пример возрождения казачества

Все ждут кульминационных событий в Новочеркасске, которые особо подчеркнут важную юбилейную дату, случившуюся в истории донского казачества. Их не отменили, а планируют провести, как только позволит санэпидобстановка. Но, как бы там ни было, казаки шли и будут уверенно идти в направлении своего исторического развития. А опорой их были, есть и будут исторические корни, духовные и морально-нравственные ценности и, конечно же — новые стратегические ориентиры.