Как открыть вино без штопора во время похода

Пальцы
Пробку можно проткнуть пальцами, но этот вариант подойдет не всем. Нужно обладать определенными физическим данными.
Также многое зависит от изготовителя напитка и качества самой пробки. Вначале ее можно проткнуть острым предметом, что должно облегчить процесс.
Подручные средства
Лучше всего использовать то, что попадается под руку. Это могут быть ветки, ручка, маркер или губная помада. Достаточно будет протолкнуть пробку и наслаждаться напитком.
Выбить пробку
В этом случае следует быть предельно аккуратными, чтобы не разбить бутылку. Ее нужно положить горизонтально и потихоньку постукивать по дну ладошкой. В этом случае пробка должна вылететь сама.
Если этого не произошло, то дно нужно обернуть полотенцем и постучать об дерево. Этот способ должен помочь.
Нож
Открыть бутылку можно и при помощи ножа. Нужно вдавить им пробку и вращательными движениями достать ее.
Горячая вода
Бутылку можно положить в котелок с горячей водой. Под воздействием тепла пробка медленно вылетит.
Однако сам напиток станет теплым, поэтому лучше воспользоваться другими способами.