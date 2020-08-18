Облачно и жарко будет до конца недели в Ростове

После прохладной предыдущей недели во вторник, 18 августа, в городе до +32 С и без осадков, солнце периодически будет затягивать облаками. В ночь на среду до +18 С и также облачно без осадков.
Днем 19 и 20 августа в Ростове около +33 С и облачно с прояснениями, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, 2-4 метра в секунду.
В пятницу температура воздуха понизится до +31 С, и небо затянет облаками, но дождей не ожидается. В выходные в Ростове +28…+29 С и сухо, а в понедельник возможен небольшой дождь.