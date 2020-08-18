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Ряд связанных с чемпионатом мира-2018 налоговых льгот отменят в Ростовской области

18 августа 2020, 07:19
Фото: donland.ru
В Ростовской области отменят ряд неэффективных налоговых льгот, сообщили в региональном правительстве.

В настоящее время действует льгота по имуществу, созданному в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года и находящемуся в федеральной собственности. После передачи инфраструктуры в собственность регионов появилась новая льгота для стадионов, переданных в госсобственность Ростовской области в рамках наследия ЧМ-2018.

В связи с этим отменят пониженную налоговую ставку на имущество организаций в размере 0% в отношении предназначенных для подготовки и проведения спортивных соревнований объектов спорта, включенных в программу подготовки к проведению ЧМ-2018.

Изменения учтут при формировании областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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