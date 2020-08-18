В Ростове-на-Дону квартиры получили 50 учителей

Большая часть преподавателей получивших служебные квартиры работают в школе, открытой в прошлом году в новом микрорайоне Ростова-на-Дону. Об этом информирует donland.ru.
Глава Ростовской области отметил, что в июне нынешнего года ключи от 50 квартир вручили и медицинским работникам. В преддверии нового учебного года хороший подарок власти также решили сделать местным учителям.
«У нового района донской столицы появился новый импульс для развития, причем не только территориального. К лучшему изменить жилищные условия — значит, помочь сосредоточиться учителям на самой важной их работе — обучении и воспитании детей», — подчеркнул Василий Голубев.
Отметим, что первого сентября за парты ростовских школ сядет рекордное количество первоклассников — 50 000. К новому учебному году завершится подготовка 1137 школ и школ-интернатов.