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В Ростове-на-Дону квартиры получили 50 учителей

18 августа 2020, 13:52
Фото: Правительство Ростовской области
Василий Голубев в понедельник, 17 августа, поприветствовал педагогов, получивших служебные квартиры в микрорайоне Суворовском.

Большая часть преподавателей получивших служебные квартиры работают в школе, открытой в прошлом году в новом микрорайоне Ростова-на-Дону. Об этом информирует donland.ru.

Глава Ростовской области отметил, что в июне нынешнего года ключи от 50 квартир вручили и медицинским работникам. В преддверии нового учебного года хороший подарок власти также решили сделать местным учителям.

«У нового района донской столицы появился новый импульс для развития, причем не только территориального. К лучшему изменить жилищные условия — значит, помочь сосредоточиться учителям на самой важной их работе — обучении и воспитании детей», — подчеркнул Василий Голубев.

Отметим, что первого сентября за парты ростовских школ сядет рекордное количество первоклассников — 50 000. К новому учебному году завершится подготовка 1137 школ и школ-интернатов.

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