В Ростове полностью расселили 30 аварийных многоквартирных домов

Эта информация прозвучала на заседании городской думы. Стало известно, что в городе числятся более 90 домов, признанных аварийными после 2012 года. В них живут свыше 1,1 тысячи семей.
В областную программу попали 38 зданий, которые подлежат сносу или реконструкции. Расселение пройдет в семь этапов в период до сентября 2025 года.
«Всего ликвидируют 14,5 тысячи квадратных метров аварийного фонда и обеспечат нормальным жильем 450 семей. Сейчас идет третий этап, в рамках которого расселят 6 домов», — сказано в сообщении.
В рамках другой программы расселят людей из аварийного дома по улице Фрунзе, 24а. Кроме того, расселяют дома, которые могут рухнуть, они находятся на Суворова, Города Волос, Катаева.
На встрече также заявили о существовании проблемы консервации расселенных аварийных домов.