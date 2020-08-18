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В Ростове полностью расселили 30 аварийных многоквартирных домов

18 августа 2020, 14:50
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону удалось полностью расселить 30 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными, сообщили в городской администрации.

Эта информация прозвучала на заседании городской думы. Стало известно, что в городе числятся более 90 домов, признанных аварийными после 2012 года. В них живут свыше 1,1 тысячи семей.

В областную программу попали 38 зданий, которые подлежат сносу или реконструкции. Расселение пройдет в семь этапов в период до сентября 2025 года.

«Всего ликвидируют 14,5 тысячи квадратных метров аварийного фонда и обеспечат нормальным жильем 450 семей. Сейчас идет третий этап, в рамках которого расселят 6 домов», — сказано в сообщении.

В рамках другой программы расселят людей из аварийного дома по улице Фрунзе, 24а. Кроме того, расселяют дома, которые могут рухнуть, они находятся на Суворова, Города Волос, Катаева.

На встрече также заявили о существовании проблемы консервации расселенных аварийных домов.

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