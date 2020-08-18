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В Ростове увеличилось число школ, работающих в две смены

18 августа 2020, 14:18
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону зафиксировали рост числа образовательных организаций, работающих в две смены, сообщили в городской администрации.

Эта информация прозвучала на заседании городской думы. С докладом перед депутатами выступила начальник управления образования города Виктория Чернышова. Она рассказала, что в этом году в школу пойдут 110 тысяч детей. Вторая смена коснется 26 тысяч школьников.

При этом первоклассники, ученики пятых, девятых и одиннадцатых классов будут обучаться в первую смену. В этом году завершится ремонт гимназии № 36, школ № 69 и 78, после чего они начнут работать в одну смену.

Стало известно, что все учреждения города готовы к отопительному сезону и все они обеспечены медицинскими работниками. На заседании прозвучало, что организации также готовы к началу учебного года.

«До конца года завершатся реконструкция школы № 32, капремонт школы № 84 и реконструкция детсада № 101», — прозвучало на встрече.

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