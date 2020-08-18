В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек

Медики выписали 132 пациентов, скончались пять человек. Новые случаи зарегистрировали в 30 городах и районах, среди них Ростов, Шахты, Новочеркасск. В медицинских организациях находятся 1103 человека, загруженность коечного фонда превысила 50%. К аппаратам ИВЛ подключены 57 человек.
Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся 363 зараженных. Медицинским наблюдением охвачены семь тысяч человек.
«За весь период заразился 15251 человек, выздоровели 12516 заболевших. Жертвами коронавируса стали 293 пациента», — сказано в сообщении.