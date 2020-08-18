В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек

Медики выписали 132 пациентов, скончались пять человек. Новые случаи зарегистрировали в 30 городах и районах, среди них Ростов, Шахты, Новочеркасск. В медицинских организациях находятся 1103 человека, загруженность коечного фонда превысила 50%. К аппаратам ИВЛ подключены 57 человек.