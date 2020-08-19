Бизнесмен обманул на 1 млн власти донского района при благоустройстве сквера

С бизнесменом был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению сквера. Он находится в поселке Усть-Донецкий.
«В акты выполненных работ предприниматель внес недостоверную информацию. В них говорилось, что он утилизировал свыше четырех тысяч кубометров мусора», — сказано в сообщении.
Отмечается, что документы были переданы в районную администрацию. Подозреваемому перечислили 1,1 миллиона рублей.
Добавим, что максимальное наказание по делу составляет 10 лет заключения.