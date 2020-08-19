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Бизнесмен обманул на 1 млн власти донского района при благоустройстве сквера

19 августа 2020, 17:57
Фото: pixabay.com
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении директора компании, который совершил мошенничество при выполнении муниципального контракта, сообщили в региональной прокуратуре.

С бизнесменом был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению сквера. Он находится в поселке Усть-Донецкий.

«В акты выполненных работ предприниматель внес недостоверную информацию. В них говорилось, что он утилизировал свыше четырех тысяч кубометров мусора», — сказано в сообщении.

Отмечается, что документы были переданы в районную администрацию. Подозреваемому перечислили 1,1 миллиона рублей.

Добавим, что максимальное наказание по делу составляет 10 лет заключения.

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