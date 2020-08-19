Этим знакам зодиака лучше не выходить на улицу в четверг

Овен
Овнам в этот день лучше всего погрузиться с головой в работу и попытаться решить накопившиеся задачи. Взамен начальство может щедро отблагодарить. Общение с коллегами пойдет только на пользу.
Телец
Тельцам не стоит забывать о своей безопасности и лучше в четверг остаться дома. Иначе могут произойти неприятности. Можно посмотреть фильм или послушать музыку.
Близнецы
Близнецов могут повысить по работе, если не совершать в этот день ошибки. Вторую половину дня можно провести с семьей, а вечером выбраться на пикник.
Рак
В первой половине дня получится доделать то, что не успевали ранее. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для начинаний и инициатив. Вопросы надо решать по мере их поступления.
Лев
Львам в четверг по возможности лучше остаться дома, так как на улице может произойти неприятная встреча. Настроение будет испорчено на весь день.
Дева
Девам следует привести в порядок свои мысли и чувства. Следует беречь силу и не тратить энергию впустую. Нет необходимости корпеть над планами: мысли сами пойдут в нужном направлении после обеда.
Весы
Весы будут способны на принятие неожиданных оригинальных решений, которые пойдут только на пользу. Заключенные сделки окажутся удачными. Все личные разговоры лучше планировать на утро, так как после обеда не будет времени.
Скорпион
От Скорпионов может отвернуться удача, что создаст многочисленные проблемы. На улицу лучше не выходить, а остаться дома. Это позволит больше времени провести с близкими.
Стрелец
Стрельцам следует использовать первую половину дня для личных инициатив, направленных на поиск перспективных направлений для расширения своей деятельности. Принять правильное решение поможет командировка.
Козерог
Козерогам необходимо прислушаться к чужому мнению, чтобы получить ценный совет. Не стоит принимать поспешных решений, так как они могут только навредить. Этот день станет отличным для поездок.
Водолей
Водолеям в четверг стоит остерегаться агрессивных животных и насекомых, которые могут доставить неприятностей. Днем лучше всего остаться дома и следить за происходящими новостями. Вечер можно провести на природе.
Рыбы
День у Рыб может начаться с личного разговора. Начинать контакт по своей инициативе нежелательно. Также не стоит отклоняться от намеченного плана.