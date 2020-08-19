Молодого убийцу с меткой на лице разыскивают в Ростовской области

Ранее в Ростове задержали мужчину с необычным именем Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич Цезарь, который 28 июля предпринял попытку ворваться с топором в синагогу в Мариуполе. На пути у него встал пожилой охранник Рихард Голомазов. Нападавший несколько раз ударил его, но охранник смог отобрать у него топор. Тогда Юлий Цезарь обратился в бегство, но при этом бросил в охранника несколько баночек с мочой.