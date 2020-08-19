rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Молодого убийцу с меткой на лице разыскивают в Ростовской области

19 августа 2020, 10:25
Фото: 1rnd.ru
В Ростовской области объявили в розыск 19-летнего жителя Новошахтинска за убийство мужчины, сообщил источник в правоохранительных органах

Как пишет 1rnd, в одном из подъездов Новошахтинска 20 июля обнаружили тело с множественными телесными повреждениями. В убийстве подозревают жителя города с особой приметой — татуировкой на лице в виде надписи.

Ранее в Ростове задержали мужчину с необычным именем Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич Цезарь, который 28 июля предпринял попытку ворваться с топором в синагогу в Мариуполе. На пути у него встал пожилой охранник Рихард Голомазов. Нападавший несколько раз ударил его, но охранник смог отобрать у него топор. Тогда Юлий Цезарь обратился в бегство, но при этом бросил в охранника несколько баночек с мочой.

#Желтые новости
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58