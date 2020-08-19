Около 500 млн кВт/ч «зеленой» энергии поступило в сети «Россети Юг» в этом году

В Калмыкии Малодербетовская и Яшкульская солнечные электростанции выдали в сеть 31 млн кВт*ч. В настоящее время в республике идут активные работы по строительству Салынской и Целинской ВЭС, которые должны на 100% обеспечить потребности региона в электроэнергии собственной генерацией. В марте 2020 года сотрудники калмыцкого филиала «Россети Юг» произвели технологическое присоединение строительной площадки первого пускового комплекса. В целях технологического присоединения новых ветроэлектростанций к сетям предприятия возводятся две подстанции 110 кВ — «Джуракская» и «Джангар», а также воздушные линии, общая длина которых превышает 50 километров.