Около 500 млн кВт/ч «зеленой» энергии поступило в сети «Россети Юг» в этом году

В целом в структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составила 3,8%. При этом в том же периоде прошлого года эта доля составляла максимум 0,97%.
Самые большие объемы электроэнергии были выданы в сеть возобновляемыми источниками Ростовской (285,3 млн кВтч) и Астраханской (153,1 кВтч) областей. Как отметили специалисты предприятия, такой рост обусловлен активным развитием в южной части РФ ветро- и солнечной генерации. Так, в этом году в Ростовской области запустили поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности Гуковская, Сулинская, Каменская ветростанции (ВЭС).
В Астраханской области в прошлом году ввели в эксплуатацию четыре солнечных электростанции (СЭС) — «Михайловская», «Элиста Северная-Окрасочная», «Фунтовская» и «Ахтубинская». Две последние являются самыми крупными, мощностью по 60 МВт каждая. В целом на территории каспийского региона действует десять солнечных электростанций.
В Калмыкии Малодербетовская и Яшкульская солнечные электростанции выдали в сеть 31 млн кВт*ч. В настоящее время в республике идут активные работы по строительству Салынской и Целинской ВЭС, которые должны на 100% обеспечить потребности региона в электроэнергии собственной генерацией. В марте 2020 года сотрудники калмыцкого филиала «Россети Юг» произвели технологическое присоединение строительной площадки первого пускового комплекса. В целях технологического присоединения новых ветроэлектростанций к сетям предприятия возводятся две подстанции 110 кВ — «Джуракская» и «Джангар», а также воздушные линии, общая длина которых превышает 50 километров.
«Немаловажная роль в исполнении проектов возобновляемых источников энергии принадлежит технологическому присоединению новых электростанций к единой энергосети. Генерация новых объемов электроэнергии, главным образом, позволит повысить степень надежности энергоснабжения, не причиняя при этом ущерба экологии, а также улучшит инвестиционную привлекательность территории», — пояснил руководитель «Россети Юг» Борис Эбзеев.