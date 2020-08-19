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Примерно 50% россиян заявила о желании уволить свое начальство

19 августа 2020, 13:15
Фото: pxhere.com
Эксперты провел исследование относительно желания россиян уволить свое руководство. Так, положительно эту перспективу оценили свыше сорока респондентов.

Газета «Известия» пишет, что специалистами были опрошены более пяти тысяч россиян со всех отечественных регионов. Вместе с тем, сорок девять процентов респондентов готовы уволиться в случае, если руководство будет задерживать их зарплату. Тридцать один процент подчеркнул, что написали бы заявление по факту унижений по отношению к ним со стороны начальства.

Отмечается, что преимущественно, в руководителе раздражает неумение определять задачи работникам (двадцать девять процентов респондентов), двадцать семь процентов заявили о плохом отношении к сотрудникам. Злоупотребление полномочиями со стороны начальства отметили двадцать два процента опрошенных.

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