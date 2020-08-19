Примерно 50% россиян заявила о желании уволить свое начальство

Газета «Известия» пишет, что специалистами были опрошены более пяти тысяч россиян со всех отечественных регионов. Вместе с тем, сорок девять процентов респондентов готовы уволиться в случае, если руководство будет задерживать их зарплату. Тридцать один процент подчеркнул, что написали бы заявление по факту унижений по отношению к ним со стороны начальства.