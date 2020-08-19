Пропускной пункт по сирийскому опыту развернули в Ростовской области

«Для приема группы условных беженцев в Ростовской области был развернут пункт пропуска беженцев, созданный на основе опыта миротворческой деятельности ВС РФ в Сирийской Арабской Республике», — сказано в сообщении.
Специальное учение по военно-политической работе военные провели совместно с силовиками Ростовской области, в тренировке принимали участие подразделения РХБЗ, медицинский батальон мотострелковой дивизии, Военная полиция, Росгвардия, МЧС и МВД.
В ходе учений войска радиационной, химической и биологической защиты вместе с МЧС провели дезинфекцию транспорта, доставившего беженцев, военные медики проверили состояние прибывших. После этого беженцев направили для прохождения паспортного контроля и регистрации, тем, кто в этом нуждается, предоставили помощь психологов.
Учения специалистов по военно-политической работе проходят в Ростовской области, Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Дагестане.