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Пропускной пункт по сирийскому опыту развернули в Ростовской области

19 августа 2020, 10:37
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Во время учений в Ростовской области развернули пропускной пункт для условных беженцев с использованием сирийского опыта, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Для приема группы условных беженцев в Ростовской области был развернут пункт пропуска беженцев, созданный на основе опыта миротворческой деятельности ВС РФ в Сирийской Арабской Республике», — сказано в сообщении.

Специальное учение по военно-политической работе военные провели совместно с силовиками Ростовской области, в тренировке принимали участие подразделения РХБЗ, медицинский батальон мотострелковой дивизии, Военная полиция, Росгвардия, МЧС и МВД.

В ходе учений войска радиационной, химической и биологической защиты вместе с МЧС провели дезинфекцию транспорта, доставившего беженцев, военные медики проверили состояние прибывших. После этого беженцев направили для прохождения паспортного контроля и регистрации, тем, кто в этом нуждается, предоставили помощь психологов.

Учения специалистов по военно-политической работе проходят в Ростовской области, Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Дагестане.

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