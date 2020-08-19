Пропускной пункт по сирийскому опыту развернули в Ростовской области

В ходе учений войска радиационной, химической и биологической защиты вместе с МЧС провели дезинфекцию транспорта, доставившего беженцев, военные медики проверили состояние прибывших. После этого беженцев направили для прохождения паспортного контроля и регистрации, тем, кто в этом нуждается, предоставили помощь психологов.