Ростов недополучает 300 млн руб из-за незаконных магазинов

При этом сами собственники провели работы по демонтажу в 258 случаях. В 2019 году освободили 398 занятых самозахватом земельных участков.
Очень часто размещали торговые точки для продажи сигарет и алкоголя. Исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников потребовал ужесточить контроль за размещением подобных объектов.
Отмечается, что с начала года за незаконную торговлю составили 1,6 тысячи протоколов. Эта информация прозвучала на совещании с представителями районных администраций.
«Из-за незаконных торговых объектов, которые занимают площадь и не платят налоги — город недополучает более 300 миллионов рублей. На эти деньги можно построить 2 детских сада», — заявил Овчинников.