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Ростов недополучает 300 млн руб из-за незаконных магазинов

19 августа 2020, 05:44
Фото: Администрация Ростов
В Ростове-на-Дону с начала года демонтировали 380 торговых объектов, которые были установлены незаконно, сообщили в городской администрации.

При этом сами собственники провели работы по демонтажу в 258 случаях. В 2019 году освободили 398 занятых самозахватом земельных участков.

Очень часто размещали торговые точки для продажи сигарет и алкоголя. Исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников потребовал ужесточить контроль за размещением подобных объектов.

Отмечается, что с начала года за незаконную торговлю составили 1,6 тысячи протоколов. Эта информация прозвучала на совещании с представителями районных администраций.

«Из-за незаконных торговых объектов, которые занимают площадь и не платят налоги — город недополучает более 300 миллионов рублей. На эти деньги можно построить 2 детских сада», — заявил Овчинников.

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