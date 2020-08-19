В Ростовской области назвали размер средней зарплаты в регионе

Самый высокий показатель среднего месячного заработка в регионе отмечается в сфере финансовой и страховой деятельности - 58,36 тысячи рублей. На втором месте оказались работники сферы профессиональной, научной и технической деятельности, которые получают в среднем 44,73 тысячи рублей. Третье место осталось за сферой обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 43,42 тысячи рублей.