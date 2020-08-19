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В Ростовской области назвали размер средней зарплаты в регионе

19 августа 2020, 09:07
Фото: pixabay.com
Размер средней заработной платы в Ростовской области составил в первом полугодии 2020 года 34,5 тысячи рублей, говорится в сообщении Ростовстата.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель вырос на 5,5%.

При этом быстрее всего росли зарплаты в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты и рыболовства - сразу на 10,3% до 28,2 тысячи рублей.

Самый высокий показатель среднего месячного заработка в регионе отмечается в сфере финансовой и страховой деятельности - 58,36 тысячи рублей. На втором месте оказались работники сферы профессиональной, научной и технической деятельности, которые получают в среднем 44,73 тысячи рублей. Третье место осталось за сферой обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 43,42 тысячи рублей.

Ранее 260 жителям Ростовской области бесплатно раздали продукты после обращения к президенту РФ Владимиру Путину из-за низких зарплат.

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#Новости#Экономика
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