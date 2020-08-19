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«Жуткое зрелище»: кисель из медуз образовался в Азовском море

19 августа 2020, 06:03
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области местные водоемы заполонили медузы огромных размеров, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница на лодке решила проплыть по Азовскому морю и заметила множество медуз. Всем им не хватало места в воде, поэтому вода стала похожа на кисель. Это и отметила местная жительница.

«Что-то жуткое творится в Азовском море. Это медузный остров, киселище получилось», — говорится в публикации.

Ростовчанка добавила фото, на котором показала морских обитателей. Многие пользователи в комментариях подтвердили, что это жуткое зрелище.

«Похоже на пельмени в кастрюле», — пошутили подписчики. Ранее в других водоемах местные жители находили гигантских медуз.

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