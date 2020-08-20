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Posted 20 августа 2020, 07:44

Published 20 августа 2020, 07:44

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Более 15,5 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

20 августа 2020, 07:44
В Ростовской области количество заболевших коронавирусом местных жителей достигло 15504, сообщили в правительстве региона.

Врачи вылечили 13003 человек, в том числе 198 пациентов за прошедшие сутки. За этот период заразились 127 граждан, которые проживают в 24 городах и районах.

Заболевшие есть в Ростове, Батайске, Новошахтинске и Шахтах. В больницах остаются 1014 пациентов, в том числе 57 человек подключили к аппаратам ИВЛ.

«За сутки скончались три пациента, у всех были сопутствующие заболевания. За весь период жертвами инфекции стал 301 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в области провели 466 тысяч тестов на инфекцию.

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