Более 15,5 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Posted 20 августа 2020, 07:44
Published 20 августа 2020, 07:44
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Врачи вылечили 13003 человек, в том числе 198 пациентов за прошедшие сутки. За этот период заразились 127 граждан, которые проживают в 24 городах и районах.
Заболевшие есть в Ростове, Батайске, Новошахтинске и Шахтах. В больницах остаются 1014 пациентов, в том числе 57 человек подключили к аппаратам ИВЛ.
«За сутки скончались три пациента, у всех были сопутствующие заболевания. За весь период жертвами инфекции стал 301 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в области провели 466 тысяч тестов на инфекцию.