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Директора школ в Ростове оказались миллионерами

20 августа 2020, 09:35
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону директора школ раскрыли информацию о своих доходах и имуществе за 2019 год, следует из опубликованных деклараций.

Самый высокий заработок оказался у директора школы № 53 Людмилы Богатищевой. Она задекларировала 3,8 миллиона рублей, а также квартиру на 52 «квадрата».

На втором месте идет Светлана Светличная, которая является директором гимназии № 52. Она заработала 3,2 миллиона рублей.

Заработок директора школы № 3 Жанны Семак составил чуть более миллиона рублей. Недвижимости и автомобиля у нее не оказалось, однако есть две квартиры в пользовании.

Руководитель школы № 30 Елена Кильченко задекларировала доход 1,1 миллиона рублей. В собственности имущества у нее нет, зато в пользовании находится квартира. Ее супруг заработал 579 тысяч рублей.

Директор гимназии № 34 Валентина Колесникова заработала 1,3 миллиона рублей. В долевой собственности у нее есть шесть домов.

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