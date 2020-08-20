Директора школ в Ростове оказались миллионерами

Самый высокий заработок оказался у директора школы № 53 Людмилы Богатищевой. Она задекларировала 3,8 миллиона рублей, а также квартиру на 52 «квадрата».
На втором месте идет Светлана Светличная, которая является директором гимназии № 52. Она заработала 3,2 миллиона рублей.
Заработок директора школы № 3 Жанны Семак составил чуть более миллиона рублей. Недвижимости и автомобиля у нее не оказалось, однако есть две квартиры в пользовании.
Руководитель школы № 30 Елена Кильченко задекларировала доход 1,1 миллиона рублей. В собственности имущества у нее нет, зато в пользовании находится квартира. Ее супруг заработал 579 тысяч рублей.
Директор гимназии № 34 Валентина Колесникова заработала 1,3 миллиона рублей. В долевой собственности у нее есть шесть домов.