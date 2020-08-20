На краснодарском ЮЗТС изготовили два новых станка для заводов Урала и Сибири

Кроме того, на завершающей стадии находится производство токарно-карусельного станка для екатеринбургского машиностроительного завода имени Калинина, закупленного по государственному контракту. Он оснащен современным устройством ЧПУ, а также рядом опций, улучшающим его эксплуатационные свойства, эргономику и безопасность. Профиль заказчика — оборонная промышленность, а также электропогрузчики и коммунальные вакуумные машины.