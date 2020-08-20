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Почти 53 млн руб хотят взыскать с авиационного завода в Таганроге

20 августа 2020, 06:46
Фото: pixabay
В Ростовской области к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева поступил иск на десятки миллионов рублей, говорится в материалах Арбитражного суда.

С иском обратилось научно-производственное объединение «Наука». Оно хочет получить от предприятия 52,7 миллиона рублей.

Заявление суд принял к производству, заседание состоится 7 сентября. В данный момент идет подготовка.

«Истец хочет взыскать 42,8 миллиона рублей долга, а также 4,5 миллиона рублей пени. Ответчику необходимо представить отзыв на исковое заявление», — говорится в документах.

Напомним, что к авиазаводу подали несколько многомиллионных исков. Так, В конце февраля с завода взыскали более 31 миллиона рублей за аналог системы для самолета-амфибии.

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