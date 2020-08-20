Ростовчане попросили запретить перенос Главного автовокзала

Ранее стало известно, что власти города задумались о переносе автовокзала. По мнению главы города Алексея Логвиненко, для него может подойти территория старого аэропорта.
Однако с такой инициативой согласились не все. Один из местных жителей создал петицию и попросил не реализовывать возможный проект.
«Предлагаю проголосовать за то, чтобы запретить перенос автовокзала. Его надо оставить там, где он сейчас находится», — говорится в тексте обращения.
На момент четверга обращение поддержали 17 человек, еще 9 высказались против.