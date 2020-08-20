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Ростовчане попросили запретить перенос Главного автовокзала

20 августа 2020, 04:31
Фото: donavto.ru
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города не переносить Главный автовокзал за территорию центра города, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Ранее стало известно, что власти города задумались о переносе автовокзала. По мнению главы города Алексея Логвиненко, для него может подойти территория старого аэропорта.

Однако с такой инициативой согласились не все. Один из местных жителей создал петицию и попросил не реализовывать возможный проект.

«Предлагаю проголосовать за то, чтобы запретить перенос автовокзала. Его надо оставить там, где он сейчас находится», — говорится в тексте обращения.

На момент четверга обращение поддержали 17 человек, еще 9 высказались против.

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