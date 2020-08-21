Жителям Ростовской области дадут больше денег на воплощение идей

Posted 21 августа 2020, 13:53
Published 21 августа 2020, 13:53
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Эту информацию озвучил губернатор региона Василий Голубев. Он рассказал, что этот проект является механизмом поддержки местных инициатив. Для его реализации год назад приняли закон об инициативном бюджетировании.
«Тогда выделили 272 миллиона рублей из бюджета, сейчас эти деньги воплощаются в сотни конкретных проектов на местах. В следующем году объем финансирования увеличат до 300 миллионов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что жители региона сами решают, какие работы следует провести. Всего на конкурс поступило более 300 проектов, победителями стали 160 инициатив.