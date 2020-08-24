Артемий Лебедев раскроет секреты творческого подхода на NEXT MBA

«Важно, что мы здесь не рассказываем истории успеха, как кто-то чего-то добился или не добился. Мы просто рассказываем конкретные чек-листы, ситуации, задачи, которые нужно решать бизнесу для того, чтобы сделать успешным свой продукт и запуститься. NEXT MBA — это такая программа, которая позволяет людям приобрести чужой опыт за сравнительно недорогие деньги», — признался один из выступавших спикеров Дмитрий Гриц, адвокат.