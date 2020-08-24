Артемий Лебедев раскроет секреты творческого подхода на NEXT MBA

Лебедев расскажет о своих принципах управления творческим коллективом.
Известный российский дизайнер проведёт онлайн-лекцию c 11:00 до 15:00 мск про методы решения деловых задач в команде и ответит на вопросы аудитории. Лебедев — основатель дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева», который сформировал свои принципы организации коллектива. У сотрудников есть даже своя собственная конституция.
В этом году студии дизайнера исполняется двадцать пять лет, поэтому его опыт может быть полезен для крупных руководителей и предпринимателей, которые хотят чувствовать последние тренды и добиться больших результатов своего отдела. Ориентир только на творческий подход. Аналитика здесь ни при чём.
Организация Артемия известна своими экстраординарными, но имеющими спрос дизайнерскими решениями. Более чем 300 человек были авторами таких проектов, как логотип для Большого театра, схема Московского метрополитена, символ российского рубля. Вместе с проектами такого масштаба и логотип воды в виде белого прямоугольника, и стиль оклейки грузовых автомобилей, который представляет из себя фиолетовый ромб. Может ли быть в такой команде нетворческий подход?
Лекция будет проходить в рамках программы NEXT MBA — обучающая программа о новом бизнес-образовании. Проект стремится к познавательному контенту от профессионалов, которые признаны во всём мире. Выстроить работающую стратегию, создавать амбициозные идеи, знать последние тенденции рынка — это не просто мотивация, а конкретные результаты.
Артемий Лебедев будет вести прямой эфир в рамках модуля Design Thinking. где неожиданные идеи являются ключевыми в решении проблем. Спикерами выступят также Хуссейн М. Дэжжани, глава по Digital в Nissan и General Motors; Афонсо Ребело де Соуса, идеолог стратегий Linkedin; Дейс Морисси, Facebook; Луис Гомез, директор по поисковому маркетингу Lego Group; Джефф Хофманн, основатель Booking.com, миллиардер и предприниматель и др.
«Важно, что мы здесь не рассказываем истории успеха, как кто-то чего-то добился или не добился. Мы просто рассказываем конкретные чек-листы, ситуации, задачи, которые нужно решать бизнесу для того, чтобы сделать успешным свой продукт и запуститься. NEXT MBA — это такая программа, которая позволяет людям приобрести чужой опыт за сравнительно недорогие деньги», — признался один из выступавших спикеров Дмитрий Гриц, адвокат.
Сама программа включает в себя 20 модулей, 60 экспертов и 120 часов разнообразного контента. Лекции проходят 2-3 раза в месяц по расписанию, но даже, если пропущено занятие, его видеозапись будет доступна в личном кабинете.
Также для всех читателей Rostovgazetа проект подготовил приятный бонус–скидку 10% на всю обучающую программу. На официальном сайте NEXT MBA можно зарегистрироваться и поучаствовать в изучении управленческих стратегий на примере других компаний. Совсем скоро вы сможете обогнать конкурентов и получить опыт от топовых менеджеров мирового уровня.