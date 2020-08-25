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В Узбекистане число заболевших коронавирусом составило 39,5 тысяч
25 августа 2020, 11:18
Фото: pixabay.com
В Узбекистане с 24 по 25 августа число выявленных случаев заболевания COVID-19 составило 441 человек, а всего в стране за время пандемии заболели 39506 человек.
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RT, общее количество смертей от новой инфекции в республике составило 282.
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