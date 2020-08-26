Федеральные доплаты получат учителя в Ростовской области

Posted 26 августа 2020, 14:28
Published 26 августа 2020, 14:28
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Деньги перечислят из федерального бюджета, сохранятся и региональные выплаты. Это рассказала глава Минобразования региона Лариса Балина.
Региональные выплаты составляют до 25% должностного оклада, но не менее тысячи рублей. Все зависит от наполняемости класса и ступени обучения.
«С 1 сентября начнут поступать деньги из федерального бюджета. Перечислять их будут отдельной суммой», — уточнила министр.
Отмечается, что размер выплаты будет ограничен. Также может быть увеличено число победителей конкурса «За успехи в воспитании». Сейчас получить главный приз на сумму 50 тысяч рублей могут всего два учителя в год.