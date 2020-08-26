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Posted 26 августа 2020, 14:28

Published 26 августа 2020, 14:28

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Федеральные доплаты получат учителя в Ростовской области

26 августа 2020, 14:28
В Ростовской области педагоги, которые возьмут на себя роль классных руководителей, получат дополнительные деньги, сообщили в правительстве региона.

Деньги перечислят из федерального бюджета, сохранятся и региональные выплаты. Это рассказала глава Минобразования региона Лариса Балина.

Региональные выплаты составляют до 25% должностного оклада, но не менее тысячи рублей. Все зависит от наполняемости класса и ступени обучения.

«С 1 сентября начнут поступать деньги из федерального бюджета. Перечислять их будут отдельной суммой», — уточнила министр.

Отмечается, что размер выплаты будет ограничен. Также может быть увеличено число победителей конкурса «За успехи в воспитании». Сейчас получить главный приз на сумму 50 тысяч рублей могут всего два учителя в год.

#Экономика#Новости
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