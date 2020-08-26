Ростовчанку Лопыреву сравнили по внешности с буфетчицей

Posted 26 августа 2020, 07:10
Published 26 августа 2020, 07:10
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
На снимке видно, что Лопырева весит значительно больше, чем сейчас. Также у нее другие черты лица.
Пользователи в комментариях сразу начали писать, что девушка сильно изменилась после пластики. «Зато естественная и живая, а сейчас пластиковая кукла», — прозвучало в комментариях.
«А могла бы буфетчицей работать», — пошутили подписчики.
«Да, Лопырева тогда гораздо лучше выглядела, чем сейчас…», — высказали свое мнение пользователи.
Ранее Лопырева «послала» подписчика за обвинение в мошенничестве.