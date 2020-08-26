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Posted 26 августа 2020, 07:10

Published 26 августа 2020, 07:10

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Ростовчанку Лопыреву сравнили по внешности с буфетчицей

26 августа 2020, 07:10
Пользователи в Интернете высмеяли фото модели Виктории Лопыревой, которое было сделано несколько лет назад, снимок опубликовал шоумен Рустам Солнцев.

На снимке видно, что Лопырева весит значительно больше, чем сейчас. Также у нее другие черты лица.

Пользователи в комментариях сразу начали писать, что девушка сильно изменилась после пластики. «Зато естественная и живая, а сейчас пластиковая кукла», — прозвучало в комментариях.

«А могла бы буфетчицей работать», — пошутили подписчики.

«Да, Лопырева тогда гораздо лучше выглядела, чем сейчас…», — высказали свое мнение пользователи.

Ранее Лопырева «послала» подписчика за обвинение в мошенничестве.

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