В Тулуне Иркутской области построили детскую поликлинику

Posted 26 августа 2020, 15:00
Published 26 августа 2020, 15:00
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Как сообщается на портале «ИркСиб», сегодня, 26 августа, временный глава Иркутской области Игорь Кобзев проверил готовность больницы, где в ближайшее время начнут принимать юных пациентов. Строительство, а также оснащение клиники финансировалось инвестором в рамках государственно-частного соглашения. В здании построили отделение для диагностики, кабинет компьютерной томографии, два приемных кабинета педиатров, процедурный и прививочный кабинеты и зону для акушерства и гинекологии.
Кроме основных медицинских блоков в поликлинике есть игровые пространства, помещение матери и ребенка, а также собственная лаборатория, где можно делать 100 проб каждый день. За одну смену поликлиника может обслужить порядка 50 человек.
Современное оборудование установлено для врачей-диагностов, а пациенты будут ожидать своего приема по правилам электронной очереди. Кобзев также намерен в дальнейшем рассмотреть вопрос использования телемедицины в данном учреждении. Он заверил, что правительство готово всячески участвовать в подобных проектах и поддерживать инвесторов.
Данная детская поликлиника станет частью городской больницы. Здесь будут контролировать состояние здоровья 2,5 тысячи детей, которые живут около железнодорожного вокзала и в близлежащих населенных пунктах.
Кобзев также подчеркнул, что открытие прививочного кабинета позволит осуществлять вакцинацию детей своевременно. А хорошее оборудование для диагностики ждали многие семьи Тулуна.
Помимо этого, в Иркутской области возводят еще шесть медицинских учреждений, которые финансируются инвесторами. Все они будут введены в эксплуатацию этой осенью. А к 2024 году, по заверению Игоря Кобзева, в регионе построят 150 новых фельдшерско-акушерских пунктов.