В Тулуне Иркутской области построили детскую поликлинику

Как сообщается на портале «ИркСиб», сегодня, 26 августа, временный глава Иркутской области Игорь Кобзев проверил готовность больницы, где в ближайшее время начнут принимать юных пациентов. Строительство, а также оснащение клиники финансировалось инвестором в рамках государственно-частного соглашения. В здании построили отделение для диагностики, кабинет компьютерной томографии, два приемных кабинета педиатров, процедурный и прививочный кабинеты и зону для акушерства и гинекологии.