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Posted 26 августа 2020, 15:00

Published 26 августа 2020, 15:00

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

В Тулуне Иркутской области построили детскую поликлинику

26 августа 2020, 15:00
Новая детская поликлиника начнет функционировать в Тулуне уже с сентября текущего года. Врио губернатора Игорь Кобзев осмотрел готовность медицинского объекта инфраструктуры.

Как сообщается на портале «ИркСиб», сегодня, 26 августа, временный глава Иркутской области Игорь Кобзев проверил готовность больницы, где в ближайшее время начнут принимать юных пациентов. Строительство, а также оснащение клиники финансировалось инвестором в рамках государственно-частного соглашения. В здании построили отделение для диагностики, кабинет компьютерной томографии, два приемных кабинета педиатров, процедурный и прививочный кабинеты и зону для акушерства и гинекологии.

Кроме основных медицинских блоков в поликлинике есть игровые пространства, помещение матери и ребенка, а также собственная лаборатория, где можно делать 100 проб каждый день. За одну смену поликлиника может обслужить порядка 50 человек.

Современное оборудование установлено для врачей-диагностов, а пациенты будут ожидать своего приема по правилам электронной очереди. Кобзев также намерен в дальнейшем рассмотреть вопрос использования телемедицины в данном учреждении. Он заверил, что правительство готово всячески участвовать в подобных проектах и поддерживать инвесторов.

Данная детская поликлиника станет частью городской больницы. Здесь будут контролировать состояние здоровья 2,5 тысячи детей, которые живут около железнодорожного вокзала и в близлежащих населенных пунктах.

Кобзев также подчеркнул, что открытие прививочного кабинета позволит осуществлять вакцинацию детей своевременно. А хорошее оборудование для диагностики ждали многие семьи Тулуна.

Помимо этого, в Иркутской области возводят еще шесть медицинских учреждений, которые финансируются инвесторами. Все они будут введены в эксплуатацию этой осенью. А к 2024 году, по заверению Игоря Кобзева, в регионе построят 150 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

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