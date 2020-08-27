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Аферы на 120 млн рублей провел фармацевтический картель в Ростовской области

27 августа 2020, 13:33
Фото: pixabay
В Ростовской области сговорились две фармацевтические компании и получили крупный доход, сообщает ФАС.

Компании «Данта» и ООО «Компания Органика» принимали участие в аукционах. Речь идет о поставках лекарств в бюджетные медицинские организации ЮФО. «Из-за сговора были заключены контракты на 48 аукционах с минимальным уменьшением начальной цены. Общая сумма превысила 120 миллионов рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что сговор выявили во время проактивного мониторинга электронных торгов. Теперь компании привлекут к ответственности.

По информации ФАС, сфера здравоохранения является одной из самых картелизированных в России.

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