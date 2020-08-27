Аферы на 120 млн рублей провел фармацевтический картель в Ростовской области

Компании «Данта» и ООО «Компания Органика» принимали участие в аукционах. Речь идет о поставках лекарств в бюджетные медицинские организации ЮФО. «Из-за сговора были заключены контракты на 48 аукционах с минимальным уменьшением начальной цены. Общая сумма превысила 120 миллионов рублей», — говорится в публикации.