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Posted 27 августа 2020, 07:26

Published 27 августа 2020, 07:26

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Заместитель главы администрации донского района «кошмарил» участников торгов

27 августа 2020, 07:26
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении бывшего первого заместителя администрации Сальского района, который вмешивался в процедуру торгов, сообщили в региональном УФСБ.

Чиновник распределял имущество, находившееся в муниципальной собственности. Он отстранял по надуманным предлогам участников торгов, чтобы победили его знакомые. «Также замглавы оказывал на участников давление, чтобы они отказались от покупки собственности. В одном из случаев он в два раза занизил стоимость лота», — сказано в сообщении.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии. Также его обязали возместить сумму ущерба, которая составила два миллиона рублей.

В апелляции приговор остался без изменения.

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