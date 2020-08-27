Заместитель главы администрации донского района «кошмарил» участников торгов

Posted 27 августа 2020, 07:26
Published 27 августа 2020, 07:26
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Чиновник распределял имущество, находившееся в муниципальной собственности. Он отстранял по надуманным предлогам участников торгов, чтобы победили его знакомые. «Также замглавы оказывал на участников давление, чтобы они отказались от покупки собственности. В одном из случаев он в два раза занизил стоимость лота», — сказано в сообщении.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии. Также его обязали возместить сумму ущерба, которая составила два миллиона рублей.
В апелляции приговор остался без изменения.