Жевать - не переживать: полезна ли жвачка

Posted 27 августа 2020, 19:01
Published 27 августа 2020, 19:01
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Стоматологи с телеэкранов уверяют, жвачка укрепляет зубы. И это чистая правда. Мышцы нижней челюсти нуждаются в тренировке, а пища, которую мы употребляем каждый день, не всегда способствует этому. Но жевательную резинку с успехом могут заменить хрустящие фрукты и овощи - яблоки, морковь и огурцы. Такая тренировка не только укрепит нижнечелюстные мышцы, но и будет куда полезнее для всего организма.
Также реклама обещает, что резинка помогает предотвратить кариес. Это правда, но лишь отчасти. Жвачка провоцирует активное слюноотделение и избавляет от остатков пищи, которые могут стать причиной появления кариеса. Но в труднодоступных местах частицы пищи все же остаются. Там же могут застревать и кусочки жевательной резинки. Это только ускорит развитие заболевания.
А сможет ли жвачка повлиять на белизну зубов? Реклама убеждает нас, что если жевать резинку после каждой чашки чая и кофе, бокала красного вина, то можно избежать появления некрасивого желтого налета. Но это не более, чем уловка маркетологов. Налёт под силу очистить только зубной щетке. В продаже можно найти резинки с твердыми гранулами, но и они не избавят зубы от налёта.
Что касается вреда, то жевательная резинка и правда может нанести урон здоровью. Так, если жевать резинку весь день или натощак, можно со временем заработать гастрит или язву желудка. При жевании выделяется желудочный сок, а пища при этом не поступает, тогда он начинает разъедать слизистую желудка.
Поэтому резинкой лучше не злоупотреблять, а людям с болезнями пищеварения и вовсе стоит отказаться от нее. А чтобы сохранить зубы крепкими, здоровыми и красивыми просто регулярно посещайте врача-стоматолога.