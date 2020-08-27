Жевать - не переживать: полезна ли жвачка

Стоматологи с телеэкранов уверяют, жвачка укрепляет зубы. И это чистая правда. Мышцы нижней челюсти нуждаются в тренировке, а пища, которую мы употребляем каждый день, не всегда способствует этому. Но жевательную резинку с успехом могут заменить хрустящие фрукты и овощи - яблоки, морковь и огурцы. Такая тренировка не только укрепит нижнечелюстные мышцы, но и будет куда полезнее для всего организма.