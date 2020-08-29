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Posted 29 августа 2020, 18:51

Published 29 августа 2020, 18:51

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Новый статус получит роща «Дубки» в Таганроге после скандала

29 августа 2020, 18:51
В Таганроге роще «Дубки» присвоят статус особо охраняемой природной территории, сообщает облправительство.

Эта информация прозвучала во время поездки губернатора Василия Голубева в Таганрог. Этот статус также будет присвоен дубам-долгожителям в парке Горького.

Напомним, что экологи обратились к губернатору из-за опасений, что в роще начнется стройка и вырубят деревья. Глава региона встретился с активистами и поддержал их.

Также из бюджета выделили 900 тысяч рублей на допобследование территории. В результате составят план по развитию природного парка.

«В бюджете будут предусмотрены деньги на уходные работы за растениями. Эти объекты должны оставаться неприкосновенными», — прокомментировал губернатор.

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