Новый статус получит роща «Дубки» в Таганроге после скандала

Posted 29 августа 2020, 18:51
Published 29 августа 2020, 18:51
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Эта информация прозвучала во время поездки губернатора Василия Голубева в Таганрог. Этот статус также будет присвоен дубам-долгожителям в парке Горького.
Напомним, что экологи обратились к губернатору из-за опасений, что в роще начнется стройка и вырубят деревья. Глава региона встретился с активистами и поддержал их.
Также из бюджета выделили 900 тысяч рублей на допобследование территории. В результате составят план по развитию природного парка.
«В бюджете будут предусмотрены деньги на уходные работы за растениями. Эти объекты должны оставаться неприкосновенными», — прокомментировал губернатор.