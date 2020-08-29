Отключения воды запланированы в Ростове в начале сентября

Posted 29 августа 2020, 05:24
Published 29 августа 2020, 05:24
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Часть жителей останется без воды на период с 09.00 мск до 23.00. Это коснется улиц Тимошенко, Авиамоторная, Таганрогская, Дебальцевская.
В это же время воды не будет в садовых товариществах «За дружбу», «Железнодорожник», «Авангард 3», «Имени 9 мая», «Братство», «Октябрь», «Мир», «Звезда».
В этот период рабочие займутся работами по замене запорной арматуры.
Ранее в Ростовской области озвучили города, в которых находятся водоемы с наибольшим микробным загрязнением. Кроме того, жители донской столицы жаловались, что их бьет током во время включения воды.