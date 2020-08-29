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Posted 29 августа 2020, 05:24

Published 29 августа 2020, 05:24

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Отключения воды запланированы в Ростове в начале сентября

29 августа 2020, 05:24
В Ростове-на-Дону 2 сентября отключат водоснабжение на нескольких улицах из-за запланированных работ, проинформировал «Ростовводоканал».

Часть жителей останется без воды на период с 09.00 мск до 23.00. Это коснется улиц Тимошенко, Авиамоторная, Таганрогская, Дебальцевская.

В это же время воды не будет в садовых товариществах «За дружбу», «Железнодорожник», «Авангард 3», «Имени 9 мая», «Братство», «Октябрь», «Мир», «Звезда».

В этот период рабочие займутся работами по замене запорной арматуры.

Ранее в Ростовской области озвучили города, в которых находятся водоемы с наибольшим микробным загрязнением. Кроме того, жители донской столицы жаловались, что их бьет током во время включения воды.

#Общество#Новости
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