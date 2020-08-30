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Posted 30 августа 2020, 13:15

Published 30 августа 2020, 13:15

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Два фитнес-клуба в Ростове заплатят штраф за нарушение санитарных норм в пандемию

30 августа 2020, 13:15
В Ростове-на-Дону за нарушение правил социального дистанцирования были оштрафованы два фитнес-клуба, следует из сообщения городской администрации.

Нарушения санитарных правил в двух спортивных клубах, расположенных на Северном, были выявлены в ходе проверки регионального управления Роспотребнадзора. В спортивных залах между тренажерами расстояние составляло меньше 1,5 метра, кроме того, в клубах, где проводились занятия, не обеззараживали воздух.

Администрация обеих организаций признала нарушения, и просила не наказывать их, поскольку клубы несут существенные убытки из-за ограничительных мер и пандемии.

Обоим клубам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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