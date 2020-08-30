Два фитнес-клуба в Ростове заплатят штраф за нарушение санитарных норм в пандемию

Нарушения санитарных правил в двух спортивных клубах, расположенных на Северном, были выявлены в ходе проверки регионального управления Роспотребнадзора. В спортивных залах между тренажерами расстояние составляло меньше 1,5 метра, кроме того, в клубах, где проводились занятия, не обеззараживали воздух.